15.02.2017 16:43:35

ABD Savunma Bakanı'ndan NATO açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 'NATO Washington için temel ilke olmaya devam ediyor' dedi.

Sputnik'in haberine göre Mattis, ilk Brüksel ziyaretinde yaptığı açıklamada NATO'ya bağlılık vurgusunda bulundu.

Temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Mattis, NATO üyelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın örgüte dair tutumu konusundaki endişelerine değindi.

ABD'nin NATO'ya bağlılık sözünü yeniden dile getiren Mattis, "Birbirimize bağlıyız. Başkan Trump'ın söylediği gibi, o, NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyor" diye konuştu.

Mattis, Brüksel'e geliş sebebini şöyle açıkladı:



"Burada mevkidaşlarımı dinlemek için, nereye doğru gittiğimizi ve ortak bağlılığımız hakkında dost ve müttefikler arası bir diyalog kurmak için bulunuyorum."

NATO İÇİN 'MODASI GEÇMİŞ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden günler önce yaptığı açıklamada NATO'nun 'modası geçmiş' bir örgüt olduğunu söyleyerek, NATO üyelerinde tedirginlik yaratmıştı.

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