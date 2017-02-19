19.02.2017 12:43:51

ABD savaş gemileri Güney Çin Denizinde

ABD savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi

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ABD savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi.ABD uçak gemisi Carl Vinson'un da aralarında bulunduğu ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizinde devriye görevine başladığı bildirildi. Uçak gemilerinin Güney Çin Denizinde konuşlandırılması Çin Dışişleri Bakanlığının Washington'a uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti. Çin, Güney Çin Denizinin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu savunuyor.ABD uçak gemisi son olarak 2 yıl önce Güney Çin Denizinde konuşlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'yi Çin'in egemenliği ve güvenliğine karşı herhangi bir harekete geçmeme konusunda uyarıyoruz" demişti.