SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD parlamentosunda Trump'ın kabinesi için tarihi adım
02.02.2017 09:33:01

ABD parlamentosunda Trump'ın kabinesi için tarihi adım

Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kural askıya alınarak, Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarını boykot eden Demokratlar saf dışı bırakıldı.

AA'nın haberine göre ABD Senatosundaki Finans Komitesi'nde bulunan Cumhuriyetçiler, Hazine ve Sağlık bakanları adayları Steven Mnuchin ve Thomas Price'ın Genel Kurulda oylanmasına engel olmak için oturumu boykot eden Demokratları, oylamaya katılım kuralını askıya alarak aştı.

TARİHTE İLK KEZ KULLANILMADI

Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kuralın uygulanmaması, ülkenin siyasi tarihinde ilk olarak kayıtlara geçti.

ERTELENMİŞTİ

Komitedeki Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price'ın adaylığının tüm senato üyelerince oylanabilmesi için düzenlenecek ön oylamaları, komitenin Demokrat üyelerinin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Demokratların bugün de aynı taktiğe başvurması üzerine Cumhuriyetçi üyeler, oylama için her iki partiden en az bir senatörün salonda bulunması kuralını geçici olarak durdurmaya yönelik kararı oy birliğiyle aldı.

Komite ABD tarihinde ilk kez alınan bu kararın ardından Mnuchin ve Price'ın adaylığını, yapılan oylamalara tek bir Demokrat vekilin katılmamasına rağmen kabul ederek, Senato Genel Kurulunda yapılacak son oylamasının yolunu açtı.

Toplamda 100 koltuğun bulunduğu ABD Senatosunda 52 üyenin Cumhuriyetçi Partili olması nedeniyle Mnuchin ve Price'ın adaylıklarının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD Başkanı'nın kabinesine seçtiği isimlerin Senato tarafından onaylanması için 51 oya ihtiyaç duyuluyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Senato Finansal Hizmetler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Roy Wyden, iki parti arasındaki gerilimi artıran gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Wyden, açıklamasında "Bugün Senato Finans Komitesi tarihte ilk defa iki adayı geçirmek için partizan bir mesnetle kuralları çiğnedi. Bu adaylardan Kongre üyesi Price'ın hisse senedi yatırımları, kendisinin mi yoksa halkın mı yararına çalışacağına yönelik soru işaretleri doğuruyor. Diğeri ise bankasının büyük durgunluktan sonra gerçekleştirdiği haciz işlemleri hakkında komiteyi yanlış bilgilendiren Steven Mnuchin" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ SUÇLAYAMAZLAR"

Senato Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Orrin Hatch ise Demokrat komite üyelerini saf dışı bırakmalarını sağlayan stratejiyi savunarak, "Bugün attığımız eşi benzeri görülmemiş adımları, eşi benzeri görülmemiş bir blokaj nedeniyle attık" diye konuştu.

Ayrıca Demokratların oylamalara katılmama kararını kendi başlarına aldıklarını vurgulayan Hatch, "Kendilerinden başka suçlayabilecekleri hiç kimse yok. Onlar için zerre kadar üzülmüyorum" dedi.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Başsavcıya Bylock gözaltısı
Başsavcıya Bylock gözaltısı
HSYK 2. Dairesince, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün açığa alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi başsavcısı gözaltına alındı.
02.02.2017 09:38:59
ABD parlamentosunda Trump'ın kabinesi için tarihi adım
ABD parlamentosunda Trump'ın kabinesi için tarihi adım
Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kural askıya alınarak, Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarını boykot eden Demokratlar saf dışı bırakıldı.
02.02.2017 09:33:01
Akhisar Belediyespor stadına kavuşuyor
Akhisar Belediyespor stadına kavuşuyor
Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, yeni stadın Ağustos sonunda bitebileceğini söyledi.
02.02.2017 09:31:42
Bolu'da 6 dükkan alevlere teslim oldu
Bolu'da 6 dükkan alevlere teslim oldu
Bolu'da yöresel ürünlerin satıldığı 6 iş yeri çıkan yangında kül oldu.
02.02.2017 09:28:04
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
Kalp krizi geçiren polis şehit oldu
İzmir’in Gaziemir İlçesinde, görev başında kalp krizi geçiren Başpolis Gürbüz Öksüz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
02.02.2017 09:23:34
ABD'de mahkumlar hapishane görevlilerini rehin aldı
ABD'de mahkumlar hapishane görevlilerini rehin aldı
ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak 'hapishane koşullarını' ve 'Trump'ın başkan olmasını' gösterdi.
02.02.2017 09:22:20
Ankara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandı
Ankara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandı
Başkentte FETÖ kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 askerin tutuklandığı bildirildi.
02.02.2017 09:16:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
“Hayır Partisi” kuran eski AK Parti'li danışman: AK Parti bitti, partinin ciğerini biliyorum
“Hayır Partisi” kuran eski AK Parti'li danışman: AK Parti bitti, partinin ciğerini biliyorum
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
AK Parti'den ABD'ye sert yanıt: İzlemekle kalmayıp gereğini yapacağız
AK Parti'den ABD'ye sert yanıt: İzlemekle kalmayıp gereğini yapacağız
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması
AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması
CHP'den 2. Abdülhamit'in torununa cevap geldi
CHP'den 2. Abdülhamit'in torununa cevap geldi
Erdoğan: Geçen yıllara rağmen ilerleyemedik
Erdoğan: Geçen yıllara rağmen ilerleyemedik
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları