03.02.2017 21:05:32

ABD ordusuna darbe çağrısı yapıldı

Aşırı sol görüşlü Yahudi asıllı Sarah Silverman, ABD'de orduya darbe çağrısında bulundu.

Ünlü aktris Sarah Silverman aşırı sol görüşüyle tanınıyor. Oyuncu dün Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla hem destek aldı hem de büyük tepki çekti.

Silverman, yaklaşık 10 milyonluk Twitter takipçisine "Uyan ve direnişe katıl" diyerek çağrıda bulundu.

Sanatçı ayrıca; "Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle."dedi.Silverman, Başkan Trump'ı devirmek için askeri darbeyi onaylayan tek ünlü değil.Solcu komedyen Rosie O'Donnell da, seçimlerde Rus hükümeti ile anlaşma "suçlaması" ndan temize çıkana kadar Donald Trump'ın göreve başlama töreninin geciktirilmesini engellemek adına sıkıyönetim ilan edilmesi için Hillary Clinton'a destek vermişti.

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