03.02.2017 14:29:24

'ABD operasyonlarına yardım eden şahıslar vize yasağının dışında tutulacak'

Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Turmp'ın vize yasağı ile ilgili açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın haberine göre Pentagon, vize kısıtlaması uygulanan ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin "Özel Göçmen" vizesine tabi tutulacağını açıkladı.

Konu ile ilgili konuşan Davis, talebin yapılan yardım ekseninde kategorize edildiğini söyledi.

Davis, bu kolaylıktan yararlanabilecek kişi sayısı konusunda bir rakam vermekten kaçındı. Bu uygulamadan yararlanabilecek kişi sayısı konusunda bir rakam vermekten kaçınırken, istenilen değerlendirmenin aynı şekilde Trump'ın vize kısıtlaması listesinde yer alan Yemen, Sudan, Suriye, Libya ve Somali'yi de kapsayacak şekilde yapıldığını aktardı.



Pentagonun bu konunun her aşamasında Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlığı ile çalışacağını aktaran Davis, şunları kaydetti:

"ABD hükümetinin Iraklı özel göçmen vizesi sahiplerinin ülkeye girişine izin vermesinden memnuniyet duyduk. Amerikan elçilik ve konsoloslukları durumu özel göçmen vizesi almaya uygun olan kişilere bu vizeyi vermeye devam edecektir.”

Sözcü, ABD operasyonlarına yardım eden şahısların ailelerinin de bu muafiyetten faydalanıp faydalanmayacağını değerlendirdiklerini ifade etti.



YAHUDİLERİ DE KAPSAMIYOR

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail pasaportu ve geçerli vize sahibi yolcular, 7 ülkeden herhangi birinde doğmuş veya bu 7 ülkeden birinin vatandaşı olsalar bile söz konusu yasağa tabi tutulmayacaklardır" denildi.

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