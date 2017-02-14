14.02.2017 01:51:59

ABD'nin uçak gemisi Akdeniz'de

ABD'nin George W.H. Bush uçak gemisinin 13 Şubat itibarıyla Akdeniz'den IŞİD karşıtı operasyonlara katıldığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), George W.H. Bush uçak gemisinin 13 Şubat itibarıyla Akdeniz'den IŞİD karşıtı operasyonlara katıldığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, George W.H. Bush uçak gemisi saldırı takımının, IŞİD'e ait birçok bölgedeki hedeflere hava saldırısı düzenlemeye başladığı ifade edildi.

ABD Donanması 6. Filosu'na bağlı olarak harekat icra edecek olan uçak gemisinin 2 Şubat'ta Akdeniz'e girdiği kaydedildi.

Açıklamada, George W.H. Bush uçak gemisine, hava unsurlarının yanı sıra güdümlü füze kruvazörleri USS Philippinne Sea ve USS Hue City'nin yanında güdümlü füze destroyerleri USS Laboon ve USS Truxtun'un da eşlik ettiği belirtildi.

En son Dwight D. Eisenhower uçak gemisi, 28 Haziran ile 7 Temmuz ve 6-12 Aralık 2016 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de görev yapmıştı.

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