25.07.2017 21:32:59

ABD'nin silahları PKK ve DEAŞ'tan çıkıyor

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD malı silahların hem PKK hem de DEAŞ militanlarından çıktığına dikkat çekti.



Ağar, Dailymail gazetesinden kaynak göstererek, "Bu görüntüyü sosyal medyada bir IŞİD'li paylaşmış. Ve gazete kullanmış. DEAŞ'lı fotoğrafın altına bir de 'Daha vereceğin bir şey yok mu Obama' diye yazmış. Şimdi bir de DEAŞ'lının paylaştığı silahın seri numarasına bakın lütfen. 10052751. Peki dün Beytüşşebap'ta PKK'lının üzerinden çıkanın seri numarası neydi? 10051959. Seri numaraları birbirine ne kadar yakın değil mi?" ifadelerini kullandı.



"Aynı seri ve kafileden olan iki aynı silahtan biri PKK'dan biri DEAŞ'tan nasıl çıkıyor?" sorusunu soran Ağar, "Yorum yapmıyorum. Sadece muhakemenize bırakıyorum" dedi.