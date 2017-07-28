SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD'nin Rusya, İran, Kuzey Kore yaptırımı Türk Akımını vurabilir!
ABD'nin Rusya, İran, Kuzey Kore yaptırımı Türk Akımını vurabilir!
29.07.2017 08:58:08

ABD'nin Rusya, İran, Kuzey Kore yaptırımı Türk Akımını vurabilir!

2014 yılından bu yana Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik en sert ekonomik yaptırımları öngören yasayı oybirliği ile kabul eden ABD Senatosu, Başkan Donald Trump imzasına gönderilen yasa ile, inşaatına yeni başlanan Karadeniz geçişli “Türk Akımı” projesinin de tehlikeye girdiği Moskova’da konuşulmaya başlandı.

Amerikan Senatosu'nda 100 üzerinden 98 oyla kabul edilen Rusya, İran, Kuzey Kore ekonomik yaptırım yasası Trump tarafından veto edilse bile bir ay sonra veto aşılarak yeniden önüne gelecek.

Ana hedef olarak Moskova'yı alan yaptırımlar Rusya'daki enerji sektörüyle bankaları kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaptırım listesine giren Rus bankalarına açılan kredi süresi şimdiki 30-90 gün yerine 14 güne düşürülüyor. Dolayısıyla Rusya uluslararası para piyasası oyuncusu olmaktan tamamen çıkartılıyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Yeni yaptırımlar Rusya enerji sektörünü de kökünden sarsacak maddeler içeriyor. Rusya'nın yüzde 33 katılım payı bulunan tüm petrol ve doğalgaz projeleri yaptırım kapsamına alınıyor. Bu projelere batıdan finansman ve teknik destek kesiliyor. Ayrıca Rusya'dan dünyaya açılan enerji boru hattı projelerine yılda 5 milyon dolar veya bir seferde 1 milyon dolardan fazla yatırım yapan özel ve tüzel kişilerin batıda kara listeye girmesi için yeterli şart sayılacak.

RusEnergy yöneticilerinden Mihail Krutihin proje için tehlike çanları çalmaya başladığını Vedomosti gazetesine yaptığı açıklamada dile getirerek, “Bilindiği üzere Rusya'dan Türkiye kıyılarına doğalgaz boru hattı bu işi yapabilen taşeron firma tarafından hayata geçiriliyor. Boru hattını döşeyen Allseas şirketi ABD yaptırımları kapsamına girmemek için işleri dondurma kararı alması söz konusu. Hatta Gazprom şirketinin kendisi Avrupa piyasasına bono sunumu yaparken böyle tehlikenin bulunduğunu itiraf etti. Dolayısıyla ABD'nin benimsediği ve yakında Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek yasa Rusya'nın Batı Avrupa istikametinde ‘Kuzey Akım-2' projesiyle, güney Avrupa istikametinde ‘Türk Akımı' inşaatını durdurabilecek maddeler içeriyor” şeklinde konuştu.

Türk Akımı'nda Karadeniz'den geçecek boru hattı Rusya'nın Anapa şehri açıklarında döşenmesine haziranda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla başlanmıştı.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

REUTERS'in haberine göre Rusya, Amerikan yaptırımlarına karşılık olarak, bazı Amerikalı diplomatların bir ay içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi ve ABD'nin bazı diplomatik mülklerine el koyacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin şimdiye kadar ABD'ye sabır gösterdiğini, ancak bu ülkenin “kaba ve mantıksız” tavrına karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. Rusya dışişleri bakanlığı, ABD'nin Rusya'da bulunan diplomatik personel sayısını 1 Eylül'e kadar 455'e indirmek zorunda olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı diplomatların dinlenmek için kullandıkları Moskova dışındaki sayfiye evlerine ve Moskova'da bulunan bir büyükelçilik deposuna da 1 Ağustos'tan itibaren el koyulacağını duyurdu.


    YORUM YAZ
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
İş adamının ölümünde infaz şüphesi!
Karabük yolunda kafasından vurulmuş halde bulunan iş adamının ölümünün 'intihar mı infaz mı?' olduğu şüpheleri üzerinde duruluyor.
29.07.2017 01:39:34
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Motosiklet ithalatında ek gümrük vergisi!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandığına göre bazı ülkelerden ithal edilen ve belirlenen ölçünün üstünde olan motosikletlere ek gümrük vergisi getiriliyor.
29.07.2017 01:33:14
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
29.07.2017 01:19:00
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısı davası!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan ve 3 polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili davada ara karar açıklandı.
29.07.2017 01:13:17
Fransa'dan K. Kore'ye tepki!
Fransa'dan K. Kore'ye tepki!
Fransa, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine tepki gösterdi.
29.07.2017 01:09:53
Ankara'da uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı
Ankara'da uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı
Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen cezaevi firarisi Kadir İnan, gözaltına alındı.
29.07.2017 00:33:42
İstanbul Emniyeti'nin önünde gergin anlar!
İstanbul Emniyeti'nin önünde gergin anlar!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu araçtaki iki kişi yaralandı.
28.07.2017 23:28:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Mısır’daki tutuklu Uygurlar nerede?
Mısır’daki tutuklu Uygurlar nerede?
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
KKTC'de önemli karar! Maronitlerin dönüş yasağı kaldırıldı!
KKTC'de önemli karar! Maronitlerin dönüş yasağı kaldırıldı!
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Görevden alınan Pakistan Başbakanı'ndan yeni karar!
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
SON YORUMLANANLAR
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
Hayır, Channel 4: İslam, IŞİD’in eylemlerinden sorumlu değil!
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
'Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanıyor'
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları