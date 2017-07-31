SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİRÖPORTAJEĞİTİMFOTOVİDEO
ABD'nin PYD sevkiyatı 'Fırat Kalkanı'nı mı hedef alıyor?
ABD'nin PYD sevkiyatı 'Fırat Kalkanı'nı mı hedef alıyor?
01.08.2017 09:30:49

ABD'nin PYD sevkiyatı 'Fırat Kalkanı'nı mı hedef alıyor?

Son günlerde ABD'nin PYD'ye yönelik artarak devam eden askeri sevkiyatları ve IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'un El Kaide ve Türkiye iddiaları göz önüne alındığında ABD'nin, Fırat Kalkanı ile 'korunaklı' hale getirilen bölgeye göz diktiği düşünülüyor.

TIMETURK | HABER MEKREZİ

Önceki gün ABD tarafından askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan 100 tır daha Irak sınırından geçerek PYD kontrolündeki Haseke'ye girdi ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan örgüt unsurlarına gönderildi. Böylelikle, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in o dönemki Türk mevkidaşı Milli Savunma Bakan'ı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta “IŞİD yenildikten sonra silahlar geri alınacak” ifadesini kullandığı Haziran ayının başından bu yana PYD'ye ulaşan tır sayısı tam 909 oldu.

SEVKİYAT NEDEN DURMUYOR?

Tüm bu gelişmeler akla şu soruyu getirdi: Terör örgütü IŞİD Rakka'da çok dar bir alanda sıkıştırılmasına, IŞİD'lilerin büyük çoğunluğunun kenti terk etmesine ve 2 Haziran'da başlayan operasyonun sonu yaklaşmasına rağmen; gönderilen her türlü askeri malzemeyi geri alma taahhüdü veren Pentagon, PYD'ye olan silah sevkiyatını neden kesmiyor?

EL KAİDE YALANI

ABD Başkan'ı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, 27 Temmuz'da Ortadoğu Enstitüsü'nün düzenlediği bir panelde konuşmuş ve burada Türkiye'nin mücadele ettiği Heyet Tahrir Şam'dan (HTŞ) bahisle El Kaide tehdidinden söz ederek bu örgütün İdlib'te Hatay sınırı üzerinden destek aldığı söylemişti.

McGurk, El Kaide'nin Türkiye üzerinden yardım aldığı şeklinde kirli bir imada bulunmuş ve bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal tarafından doğrudan aranarak kendisine “Beyanlarınız kabul edilemez ve bunları reddediyoruz. Amacınız provokasyon yaratmak değilse, beyanlarınızı bir an önce düzeltiniz” denilmişti. McGurk'ün bu çıkışı, “Terör koridorunu Akdeniz'e ulaştırmak için hayati bir önem taşıyan Fırat Kalkanı Bölgesi ve İdlib'e operasyon zemini hazırlanıyor” şeklinde yorumlandı.

Star'ın haberine göre McGurk'un açıklamaları "El Kaide" iddiaları ile başlatılan Irak ve Afganistan savaşlarını akıllara getiriyor.

SALDIRILAR DEYR EZ ZOR'A KADAR GENİŞLEYEBİLİR

PYD'nin Rakka'dan sonra hedef haline getirdiği bir başka önemli merkezin Deyr Ez Zor olduğu biliniyor. Arap medyasına demeç veren sözde Rojava Asayiş Genel Komutanı Ciwan İbrahim, Deyr Ez Zor ile ilgili Arap medyasına şu ifadeleri kullandı: “Gerçek savaş Deyr Ez Zor'da olacak. Rakka'dan daha önemli bu alan petrol ve doğal kaynaklar bakımından zengin. Suriye'nin Irak'taki geçidi ve Araplar ile Kürtler arasındaki bağlantı. Aynı zamanda Irak ve Suriye arasındaki Sünnilerin kapısı. Şu anda en önemli alanlardan biri ve ABD›nin anlayacağı ve üzerinde çalıştığı şey bu”.

Habere göre bu açıklamayla birlikte kuzeyde Fırat Kalkanı'na saldırı gerçekleştirirken güneyde de rejim ve İran etkisine karşı sözde kantonlarını genişletmek için Deyr Ez Zor hesabı yaptığı düşünülüyor. Durmayan silah sevkiyatları ve üst üste gelen açıklamalar, Pentagon'un söylediği gibi Rakka'nın aslında bir ‘son' değil, başlangıç olabileceği riskini taşıyor.

TANKSAVAR TÜFEK VE KALEŞNİKOF

ABD PKK/PYD'ye, IŞİD ile mücadele gerekçesiyle üç günde 180 tır askeri yardım gönderdi. Böylelikle 5 Haziran'dan bu yana gönderilen tır sayısı 909 oldu. En sonki sevkiyatta, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar yer aldı.

KONVOYDA JEEPLER DE VAR

Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün terör örgütüne ulaştırıldı. Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı “Hummer”lar, 4x4 jipler ile vinçler de bulunuyor.

Pentagon'dan teröre üslerle koruma

Suriye'nin Rakka'yı IŞİD'ten almak gerekçesiyle PKK/PYD'ye silah ve mühimmat desteği sunan Pentagon, ‘müttefikine' bölgeye kurduğu üslerle de sahip çıkıyor. PYD bölgelerinder 3 hava üssü ve 8 askeri merkezi bulunan ABD, bir yandan örgüte yönelik eğitim faaliyetlerine devam ederken diğer yandan da örgüt için fiili uçuşa yasak bölge oluşturuyor.

Bölgede Rumeylan, Harap Işk ve Tabka'da hava üssü kuran Washington yönetiminin; Tel Beyder, Tel Temir, Şeddadi, Ayn Dadat, Uşariye, Miştanur Tepesi, Ayn İsa ve Sept beldesinde de askeri merkezleri bulunuyor. Pentagon bu bölgelerde dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları veya terör örgütü PKK/PYD'ye ait kampları kullanıyor.

ÖSO'YA ENGEL

ABD ayrıca, Fırat Kalkanı Bölgesi ile PYD işgalindeki topraklar arasına yerleştirdiği devriye gücü sayesinde TSK destekli ÖSO'nun Münbiç'e yönelik saldırılarını da engellemeye çalışıyor.


    YORUM YAZ
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı vekili Ghazi Hamed, 'Gazze'deki durumu iyileştirmek adına Dahlan'la görüşme halindeyiz' dedi.
01.08.2017 00:00:35
Amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
Amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı
ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirdiği iddia edilen füze savunma testinin başarılı olduğunu açıkladı.
31.07.2017 22:47:28
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Muay Thai sporcusu kazada öldü
Antalya'da dün akşam bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında Muay Thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.
31.07.2017 22:46:51
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
FETÖ'den yargılanan 6 kişi etkin pişmanlıktan serbest kaldı
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklanırken 6'sı ise etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı.
31.07.2017 22:45:42
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
İstanbul Üsküdar'da Göçüğün nedeni belli oldu
Üsküdar Çamlıca'da çöken yola düşen araç kurtarıldı. Göçüğün, Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tünelinin kazı çalışmaları sırasında, tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu meydana gediği öğrenildi.
31.07.2017 22:44:47
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
31.07.2017 22:43:05
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
Kaçak antik tiyatro kazısı iddiası
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde özel mülkiyet alanında antik tiyatro bulguları ortaya çıktı. 6 yıl önce ortaya çıkan bulgularla ilgili kaçak kazı yapıldığı iddia edilirken, mülk sahipleri kurum veya kendileri tarafından herhangi bir kazının gerçekleşmediğini, alanın koruma altında olduğunu öne sürdü.
31.07.2017 22:42:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
Körfez krizinin öğrettikleri
Körfez krizinin öğrettikleri
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
İsrailli yazardan 'Kürt devleti' yazısı
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
Navaz Şerif'in azline Cemaat-i İslami'den ilk yorum!
WikiLeaks'ten 'Macron' sızıntısı!
WikiLeaks'ten 'Macron' sızıntısı!
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!
Soylu: PYD'ye silahları Japonya vermiyor!
Soylu: PYD'ye silahları Japonya vermiyor!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
CHP'den kurultay kararı
CHP'den kurultay kararı
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi: Bana 'Buralardan gidiyorum' dedi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi: Bana 'Buralardan gidiyorum' dedi
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
SON YORUMLANANLAR
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
Suriyelileri darp eden askerler için karar verildi!
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
6 maddede İdlib’te neler yaşandı?
ABD'nin endişesi: s-400'ler!
ABD'nin endişesi: s-400'ler!
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
'İsrail’in ne yapmasını bekliyordunuz?'
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Hamas Dışişleri Bakanı Vekili: Dahlan'la görüşme halindeyiz
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekliye ayrıldı!
Donald Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz!
Donald Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz!
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
Yüksel: 'Araplar bizi arkadan vurdu' söylemi, Kemalist rejim için icat edildi
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
İsrailli haber sitesi Kudüs mitingini böyle duyurdu!
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'
'Türkiye’de yakın tarih halâ canlı bir savaş alanı'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları