10.05.2017 22:10:27

ABD'nin PYD/PKK'ya silah verme kararına tepkiler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric:- 'Bizim odak noktamız soruna diplomatik çözüm bulunmasıdır ve bu görüşümüzü koruyoruz'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin PYD/PKK'ya silah verme kararına ilişkin BM'nin diplomatik çözüme odaklanılması gerektiği yönündeki görüşünü koruduğunu söyledi.

Dujarric, basın brifinginde gazetecilerin "ABD'nin Suriye'de Kürtleri silahlandırması çözüme katkı sağlayacak mı, yoksa daha fazla engel mi çıkaracak?" sorusu üzerine, konuya ilişkin elinde detaylı açıklama bulunmadığını belirtti.

Önceliklerinin siyasi çözüm olduğunu ifade eden Dujarric, "Bizim odak noktamız soruna diplomatik çözüm bulunmasıdır ve bu görüşümüzü koruyoruz. Biz herkesi (silah vermek) yerine politik çözüme odaklanması gerektiği konusunda cesaretlendiriyoruz." dedi.

Dujarric açıklamasında "yerine" anlamına gelen İngilizce "rather than" bağlacının ardından duraksayarak konuşmasının devamını getirmedi.

Dujarric, gazetecilerin "neyin yerine diplomatik çözümü tavsiye ediyorsunuz?" sorusunu ise gülerek cevapsız bıraktı.