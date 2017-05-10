10.05.2017 21:25:15

ABD'nin PYD/PKK'ya silah verme kararına tepkiler

Suriye'deki İhvan :- '(ABD'nin PYD/PKK'ya) Silah yardımı kararı, Suriye'nin bölünmesi ve bölgedeki ayrılıkçı terör örgütlerinin güçlendirilmesine hizmet edecek bir karardır'- 'Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD militanlarının eylemleri, uluslararası hukuka aykırıdır. Esed rejiminin ve ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde halkı katletmekte ve yerlerinden göç

Suriye'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya silah yardımı kararının "Suriye'nin bölünmesi ve terör örgütlerinin güçlendirilmesi" projesine hizmet ettiğini belirtti.

İhvan'dan yapılan açıklamada, "Kürtler, Suriye halkının dokusu içerisinde temel bir unsur ve Suriye'den ayrı tutulamaz bir parçadır. Silah yardımı kararı, Suriye'nin bölünmesi ve bölgedeki ayrılıkçı terör örgütlerinin güçlendirilmesine hizmet edecek bir karardır." denildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD militanlarının eylemleri, uluslararası hukuka aykırıdır. Esed rejiminin ve ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde halkı katletmekte ve yerlerinden göç ettirmektedirler." ifadesine yer verildi.

Suriye'yi Esed rejiminden ve terör örgütlerinden kurtararak, özgürlüğüne kavuşturacak tek tarafın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olduğuna işaret edilen açıklamada, "Terörden beslenen, sistematik öldürme ve etnik kimlikleri nedeniyle zorla göç ettirme gibi eylemler yapan örgütlere verilen her türlü destek, Suriye'de yalnızca kaos ve terörün sürmesini destekler." değerlendirmesi yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah verilmesi talimatını imzaladığını açıklamıştı.