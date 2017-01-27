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ABD'nin Meksika duvarı planı
27.01.2017 01:00:04

ABD'nin Meksika duvarı planı

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin arasına örülecek duvar için Meksika'ya fatura çıkardı...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülkenin arasına örülecek duvarın maliyetinin karşılanması Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 20 vergi koyma kararı aldığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Şekillenen plana baktığınızda, kapsamlı vergi reformunu kullanarak, Meksika gibi ticaret açığı bulunan ülkelere ithalatta vergi uygulanacak” dedi. 

Meksika'ya yüzde 20 vergi uygulanması durumunda yılda 10 milyar dolar gelir elde edileceğini savunan Spicer, “Bu durumda sadece bu mekanizmayla bile duvarı kolayca ödeyebiliriz” diye konuştu.



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