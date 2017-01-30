30.01.2017 17:07:34

ABD'nin Londra Büyükelçiliği vizeleri askıya aldı

Büyükelçilik göçmen yasağı kararı kapsamına giren ülkelerden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerini askıya aldı.

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağı kararı kapsamına giren 7 İslam ülkesinden birinin vatandaşı olan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının askıya alındığını bildirdi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD'ye giriş yasağı getirilen 7 İslam ülkesinden birinde vatandaşlığı bulunan İngilizlerin vize işlemlerinin ve randevularının bir sonraki bildirime kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Bu ülkelerden birinin vatandaşı veya çifte vatandaşı iseniz, lütfen bir vize randevusu için başvurmayın veya herhangi bir vize ücreti yatırmayın" ifadesi kullanılan duyuruda, halihazırda alınmış randevulara da gelinmemesi uyarısına yer verildi.

Büyükelçilik, resmi seyahatlerin, belirli uluslararası kuruluşlara veya bu kuruluşlar namına yapılacak seyahatlerin ya da NATO çerçevesindeki seyahatlerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.

İngiliz hükümeti, yasaklama kararından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün ABD yönetimi nezdinde girişimde bulunmuştu.

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