13.07.2017 09:49:10

ABD'nin işleri bozulacak... Rusya ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!

Savunma sanayi şirketi Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov, Suudi Arabistan ile toplam 3,5 milyar dolar tutarında silah anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Rus basınında yer alan habere göre Çemezov, tarafların arasındaki görüşmelerde yeni tura girildiğini belirtti. İki ülke arasında 5 yıl önce toplam 20 milyar dolarlık ön anlaşmaların imzalandığını, ancak bunun ötesinde gidilmediğini hatırlatan Rus yetkili, şimdiki görüşmelerdeyse Suudi Arabistan temsilcilerinin Rusya'dan teknoloji talep ettiklerini ve ülkelerinde üretim oluşturma şartı koyduklarını aktardı.

Rostech yetkililerinin şimdi Suudi Arabistan'a somut bir teklif hazırladıklarını belirten Çemezov, teklifin o ülkede Kalaşnikof silah fabrikasının kurulmasını içerebileceğini kaydetti.

ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN 110 MİLYARLIK ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

Trump, ABD Başkanı olarak ilk yurtdışı seyahatini Suudi Arabistan'a yapmıştı. Obama döneminde İran nedeniyle yaşadıkları sorunların ardından Suudiler, Trump'a çok özel bir karşılamada bulunurken ziyarete 110 milyar dolarlık silah anlaşması damgasını vurmuştu.