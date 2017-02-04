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ABD'nin ilk başörtülü milletvekilinden Trump'ın kararına tepki
04.02.2017 11:14:06

ABD'nin ilk başörtülü milletvekilinden Trump'ın kararına tepki

ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olan Ilhan Omar, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD'ye girişi

ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olan Ilhan Omar, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasaklayan karanameyi onaylamasını değerlendirdi.

Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Konferansı'na katılmak için Türkiye'de bulunan ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olma ünvanını taşıyan Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnameyi İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. ABD BaşkanıTrump'ın Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vatandaşların ABD'ye girişini yasaklayan kararnameyi imzalaması dünyada birçok eleştiriye neden olurken, havaalanlarında vatandaşların durdurulması da kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

"HAVAALANINDAKİ İNSANLARIN YAŞADIĞI KORKU VE ACIYI GÖRDÜM"

7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin yasaklanmasıyla ilgili konuşan ABD Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olan Ilhan Omar, "Trump'ın çıkarttığı konu anayasaya aykırı, Amerika'nın zaten çoğunlukla göçmenlerden oluşan bir yapısı var, bu birliktelik Amerika'da güzel. Bir eyalette zaten bu durumun durdurulmasıyla alakalı bir karara alındı. 7 Müslüman ülkeye karşı yapılan özellikle engelleme durumuna karşıyım. Amerika'da yaşanan bu durumla alakalı havaalanındaki insanların yaşadığı korku ve acıyı gördüm. Bunun zaten uygun olmadığıyla alakalı bir yasa düzeltmesi, değiştirilmesi yapıldı ve bu durum zaten değişecek. Biz insan hakları savunucularıyız, bu durumun değişmesi için çalışıyoruz, bu konunun kalkmasıyla ilgili bir karar alındı zaten ama tekrarlanması durumunda biz bununla alakalı tekrardan birleşip mücadelemizi veriyor olacağız" dedi.

"ŞUAN ÜLKEDE OLANLARDAN ÇOK MEMNUN DEĞİLİZ ANCAK SEÇİMİN SONUCUNDA SEÇİLEN BİR BAŞKAN"

ABD vatandaşı olduğu belirtilen İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuğun kelepçelenmesi ve ailesiyle birlikte havalimanında bekletilmesiyle ilgili Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'in çocuğun ABD için tehdit olduğunu söylemesini değerlendiren Omar, "Bir başkanın bunu söylüyor olması oldukça ürkütücü ve korkutucu, böyle bir yorumda bulunmaması gerekiyor. Özellikle genç, ufak bir çocuk hakkında bunu söylememesi gerekiyor. Bu insanlar savaştan kaçıyorlar ve bir şekilde bir yerlere sığınıyorlar bununla alakalı olarak yaşadıkları korkular ve endişeler var. Biz zaten bu endişeleri giderebilmek adına biz birlikte hareket edip, davranmamız gerekiyor. Daha önce Amerika'ya girip bir sinemada saldırıda bulunanlar da olmuştu. Ülkenin içerisinde de zaten bir güvenlik problemi var. Şuan ülkede olanlardan çok memnun değiliz ancak seçim yapıldı ve seçimin sonucunda seçilen bir başkan. Obama'nın 8 yıllık başkanlık sürecinde çok büyük gelişmeler kat ettik ve bu oldukça verimli bir dönemdi"

"BU AÇIKLAMASINDAN DOLAYI TABİİ Kİ ÜRKTÜM VE KORKTUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ın 5 ya da 10 yıl içinde Ortadoğu ile savaşa gireceğiz dediği iddiasını değerlendiren Ilhan Omar, "Bu beyanattan dolayı oldukça rahatsız oldum, çünkü tabii ki stabil bir hale gelmesi gerekiyor dünyanın ülkeler arasında bu tarz savaşların bir şekilde durması gerekiyor. Bu açıklamasından dolayı tabi ki ürktüm ve korktum, endişe duydum. Bende savaş olan bir ülkeden kaçtım ve Amerika'ya yerleştim. Biz insan hakları savunuculuğu alanında ülke olarak çok iyi bir geldik ve oradan gelecek olan özellikle kadınların ve çocukların ülkemizde alınabileceğini ve yaşayabileceğini de düşünüyorum. Bu zaten tarihi bir olay Amerika'da birçok genç kadın bunu yapabilmeli ve meclise girebilmeli" dedi.

(Hasibe Karadağ - Mehmet Başa / İHA)

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