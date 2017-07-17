17.07.2017 13:26:05

ABD'nin iddiasına yanıt geldi! Biz yapmadık

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Katar sitelerine yönelik siber saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin ile Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesine neden olan siber saldırının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğuna dair iddialara BAE'den yanıt geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash iddiaları yalanlayarak, siber saldırıdan sorumlu olmadıklarını söyledi. Londra'da bir forumda konuşan Gargash, BEA'nin şirket ve iş adamlarından Katar ya da BAE arasında seçim yapmalarını isteyerek tansiyonu yükseltmeyeceklerini dile getirdi.

O İDDİALAR NEYDİ?

ABD'li istihbarat yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin, Katar hükümetinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler eklenmesini organize ederek Katar krizinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını iddia etmişti.