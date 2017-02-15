15.02.2017 19:24:19

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'de haftalık ham petrol stokları 9,5 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,5 milyon varil (yüzde 1,9) artışla 518,1 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3,5 milyon varil yükselmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 13,8 milyon varil artış göstermişti.

ABD'de stratejik petrol stokları değişmeyerek, söz konusu haftada 695,1 milyon varilde kaldı.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük ortalama bin varil azalarak 8,98 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 881 bin varil azalışla 8,49 milyon varile geriledi.

Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu haftada 2,8 milyon varil (yüzde 1,1) artarak 259,1 milyon varile ulaştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,7 milyon varil düşüş olması yönündeyken, benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil azalmıştı.

Ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 52,91 dolara, uluslararası en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 55,61 dolara kadar geriledi.

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