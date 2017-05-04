05.05.2017 10:03:04

ABD'nin Halep'te bir camiye düzenlediği hava saldırısı

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyündeki bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili Pentagon'un soruşturmasını tamamladığını ve vurulan yerin bir 'cami kompleksi' olduğunun kabul edildiğini iddia etti- Pentagon ve CENTCOM ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını ve raporun sonucunun henüz açıklanmadığını bildirdi

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Geçen ay Halep'te ABD tarafından "El Kaide liderleri olduğu" gerekçesiyle vurulan ve 58 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan cami ile ilgili Amerikan medyası ve Pentagon'dan farklı açıklamalar geldi.

Amerikan CNN kanalında yer alan Barbara Starr imzalı haberde, CENTCOM'un söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma raporunu tamamladığı ve buna göre "ABD'nin, bu saldırıda bir cami kompleksini vurduğunu kabul ettiği" ileri sürüldü. Adları açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Halep'teki saldırısının bir camiye yapıldığını ilk kez kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway ve CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas ise söz konusu raporun henüz açıklanmadığını bildirdi.

Albay Thomas, devam eden bir soruşturmayla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ve rapor tamamlanınca tüm bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

- 58 sivil hayatını kaybetmişti

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde 16 Mart'ta bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında 58 sivil hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili açıklamasında CENTCOM, Halep'in Cina köyü yakınlarında aynı akşam bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etmiş ancak vurulan noktanın "El Kaide liderlerinin toplandığı yer olduğunu" ileri sürmüştü.

Pentagon ise Cina köyünde bir hava saldırısı düzenlediğini ancak bir camiyi değil, hemen yanındaki binayı hedef aldıklarını iddia etmişti. Ancak Pentagon'un kamuoyu ile paylaştığı fotoğrafta, sağlam olan eski bir camiye işaret edilirken, yanındaki vurulan caminin durumu dikkat çekmişti.

Köye ulaşan AA muhabirinin yerel halktan aldığı bilgiye göre, ABD savaş uçaklarının hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ cemaati mensupları bulunuyordu. Mensuplarının büyük bölümü Halep'in batı kırsalında yaşayan Tebliğ cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan akşamlarda, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyordu.