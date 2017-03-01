01.03.2017 18:58:53

ABD'nin haftalık ham petrol stokları arttı

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ABD'de haftalık ham petrol stokları 1,5 milyon varil arttı.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 520,2 milyon varile ulaştığını açıkladı.Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil yükselmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ise ham petrol stokları 0,6 milyon varil artış göstermişti.ABD'de stratejik petrol stokları değişmeyerek, söz konusu hafta 695,1 milyon varilde kaldı.Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 31 bin varil artışla 9,03 milyon varile yükseldi.Ülkenin ham petrol ithalatı da söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 303 bin varil artışla 7,59 milyon varile ulaştı.Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları ise söz konusu hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 255,9 milyon varil oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,8 milyon varil düşüş olması yönündeyken, benzin stokları bir önceki hafta 2,6 milyon azalmıştı.Haftalık ham petrol stoklarının artış göstermesinin ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görüldü.ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 54,07 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 56,68 dolara kadar geriledi.