27.01.2017 19:55:29

'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'

Hürriyet Yazarı Murat Yetkin, Trump'ın dillendirdiği 'güvenli bölgeyi' bugünkü köşesine taşıdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Trump'ın bu çağrısının Ankara'da "bayram havası estirmediğini" anlatan Yetkin, Türkiye Dışişleri'nden ve Rusya'dan gelen "soğuk kanlı" tepkileri aktardı. ABD'nin bu fikri ne Ruslara ne de NATO'daki ortağı Türkiye'ye danışmaıdğını aktaran Murat Yetkin, "Aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25 Ocak akşamı Madagaskar'dan dönerken uçaktaki gazetecilere söylediklerine bakacak olursanız, Ankara'nın endişesinin çok daha ciddi olduğunu görürsünüz" diye yazdı.



PYD İLE ÇALIŞIRLARSA...



Yetkin, Erdoğan'ın Turmp ile bir an önce görüşmek istediğini ve bunun sebeplerini anlattı. En büyük sorunun ise Trump'ın Suriye'de yoluna “devlet-dışı oyuncularla” yani PKK'nın Suriye uzantısı PYD ile devam etme ihtimali olduğunu yazdı.



Yetkin'e göre Peskov'un sözleirne bakıldığında Rusya da Türkiye ile aynı endişeyi yaşıyor.



NELER YAŞANDI?



45. Başkan Turmp, Suriye'de güvenli bölgeler kuracağını açıklamış, buna karşılık Rusya ve Türkiye'den cevaplar gelmişti.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu “Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı” demiş; Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise “Bu planın mültecilerle olan durumu daha da alevlendirmemesi” için “tüm sonuçlarının ölçülüp tartılması gerekli" demişti.

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