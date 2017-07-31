31.07.2017 22:41:08

ABD'nin endişesi: s-400'ler!

Pentagon, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin almak istediği S-400’ler arasında uyumsuzluk olmasından endişeli olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'ler arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını açıkladı.

Davis, "Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye'yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurumuzda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe yaratıyor" dedi.