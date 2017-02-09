09.02.2017 15:57:50

ABD'nin başörtülü oyuncusu gümrükte alıkonuldu

ABD'li olimpiyat oyuncusu Ibtihaj Muhammed, gümrükte alıkonulduğunu söyledi.

ABD'yi temsil eden ilk başörtülü sporcu Ibtihaj Muhammed, vize yasağı nedeniyle ABD'ye girişi sırasında alıkonulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yılki Rio Olimpiyatları'nda ABD'nin ilk başörtülü olimpik sporcusu olarak mücadele eden ve bronz madalyayla dönen Ibtihaj Muhammed, Müslümanların çoğunlukta olduğu 7 ülkeye yönelik 27 Ocak'ta yürürlüğe giren vize yasağı nedeniyle ABD'ye giriş yaparken gümrük noktasında alıkonulduğunu söyledi.

Bir internet sitesine verdiği röportajda Muhammed, "İki hafta önce gümrük noktasında 2 saatliğine alıkonuldum. Böyle bir şeyin neden başıma geldiğini bilmiyorum ancak şunu biliyorum ki ben Müslümanım. Arapça kökenli bir ismim var" ifadelerinde bulundu.

31 yaşındaki sporcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği vize yasağının söz konusu 7 ülkeden daha fazlasını kapsadığını vurgulayarak, "Buna başörtülü Müslüman bir kadın olarak ben de dahil edildim" dedi.

Daha önce de "Ülkemde kendimi güvende hissetmiyorum" diyerek New York'ta yaşadığı ayrımcılıkları anlatan Muhammed, "Her ne kadar ABD'yi temsil etsem ve olimpik donanıma sahip olsam da, nasıl göründüğünüz ve insanların sizi algılama biçimi değişmiyor" ifadelerini kullandı.

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