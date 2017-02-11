12.02.2017 02:49:29

ABD'li Orgeneral: Afganistan’da çıkmazdayız

Orgeneral John Nicholson 'Afganistan’da çıkmazdayız' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın haberine göre ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, Senato'daki Silahlı Hizmetler Komitesinde 'Afganistan'daki Durum' başlıklı oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in Afganistan'daki güvenlik durumu ile ilgili genel bir değerlendirme yapmasını istediği Nicholson, "Afganistan'da çıkmazdayız" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN ORDUSU İÇERİSİNDEKİ KAYIPLAR YÜKSEK"

Afgan güvenlik güçlerinin Taliban ve diğer silahlı örgütlere karşı verdiği kayıpların, orduya yapılan istihdamdan yüksek olduğunun altını çizen Nicholson, Afgan ordusunun kayıplarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.



ABD'NİN ÜLKEDEKİ ASKER SAYISI...



ABD ve NATO müttefiklerinin ülkede bulundurduğu asker sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Nicholson, şöyle yanıt verdi:

"Terörle mücadele görevleri için yeterli kaynağım var ancak eğitim, tavsiye ve yardım görevleri için birkaç bin kişilik eksiğimiz var. Bu rakam NATO'nun eğitim ve destek misyonu için söz konusu, dolayısıyla ABD'den veya müttefiklerimizden sağlanabilir."



"GÜVENLİK KONUSUNDA ZOR DURUMDA KALIYORUZ"

Eğitim ve destek güçlerini ülkenin çeşitli bölgelerine dağıttıkları için belirli zamanlarda güvenlik konularında zor durumda kaldıklarını savunan ABD'li komutan "bölgede birçok terör grubunun yuvalandığını" , "ABD'nin Afganistan'daki kuvvetlerinin Afgan hükümeti ve ordusunun istikrarını sağlamakla meşgul olduğunu" , "bölgeye küresel terörle mücadele stratejisi ile yaklaşarak bölgedeki terör gruplarına müdahale edilmesi gerektiğini" söyledi.

"DESTEK İSTEYECEĞİM"

Orgeneral Nicholson, yeni yönetimden asker sayısının artırılması ve angajman yetkisinde esneklik sağlanması talebinde bulunacağını kaydetti.

RUSYA ve İRAN ÜLKEYE MÜDAHALE EDİYOR

ABD'li komutan, Afganistan'ın içişlerindeki karışıklığa ek olarak İran ve Rusya gibi dış güçlerin de ülkenin içişlerine müdahale ettiğini söyledi. Nicholson, İran'ın su ve ticaret gibi konularda Afganistan ile ilişki kurduğunu ancak ABD ile NATO'nun, Tahran'ın bu ülkedeki çabalarından rahatsız olduğunu savundu.

Rusya'nın müdahalesine yönelik ise "Moskova'nın ABD ve NATO'nun altını oymak adına Taliban'ın söylemlerini meşrulaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu" belirten Nicholson, şöyle devam etti:

"Rusya'nın müdahalesi bu yıl daha da zor oldu. Öncelikle, açık bir şekilde Taliban'ı meşrulaştırdılar. Ortaya attıkları söylem şu, Taliban IŞİD ile mücadele ederken, Afgan hükümeti IŞİD ile mücadele etmiyor ve dolayısıyla bu sayede bu grup (IŞİD) bölgeye yayılabilir. Bu yanlış bir söylem."

Bir senatörün, "Taliban'ı terör örgütü ilan etmemiz gerekir mi?" sorusuna cevap verirken emir komuta zincirine işaret eden Nicholson, "Taliban terör örgütü ilan edilip angajman kurallarında esneklik sağlandığı takdirde sahadaki ivmenin değişeceğini" belirtti.

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