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09.05.2017 08:36:12
ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü.
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HABERLERİ
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