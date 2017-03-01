01.03.2017 23:30:27

ABD'li General Towsend: 'Rakka operasyonuna Kürt güçler de katılacak'

ABD ordusunun Irak'taki komutanı General Stephen Towsend, Rakka operasyonunda Kürt güçlerinde bir şekilde katılacağını bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

ABD ordusunun Irak'taki komutanı General Stephen Towsend, Rakka operasyonunda Kürt güçlerinde bir şekilde katılacağını bildirdi.ABD ordusunun üst düzey komutanı General Stephen Towsend, video konferansla yaptığı basın toplantısında, Rakka bölgesinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için Ankara ile görüşmelerinin sürdürüldüğünü ve Kürt güçlerinde bir şekilde operasyona katılacağını açıkladı. Towsend, ABD'den yapılacak takviye asker getirme durumu ihtimali olsa bile, Irak'ta ve Suriye'de ABD'nin neden bu bölgelerde bulunduğundan emin olmak ortaklarıyla çalışacağını belirtti.