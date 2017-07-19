19.07.2017 13:52:28

ABD'li diplomattan PKK itirafı

ABD'li bir diplomat PKK/YPG'ye dağıtılan silahlar için, ''Sadece ağır olanlar geri alınacak, hafif olanlar bırakılacak'' dedi.

ABD'li üst düzey bir diplomat Ankara'da düzenlenen resepsiyonda itiraf gibi açıklamada bulundu. ''Terörizmi desteklemiyoruz. Sadece YPG'deki bazı unsurları destekliyoruz'' diyen ABD'li diplomat, YPG'ye dağıtılan silahlar için, ''Sadece ağır olanlar geri alınacak, hafif olanlar bırakılacak'' diye konuştu.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısında Suriye'deki PKK/PYD-YPG örgütleri başta olmak üzere diğer örgütler de görüşülmüş, üstü kapalı şekilde ABD uyarılmıştı.