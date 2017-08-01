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ABD: Kuzey Kore'nin olağandışı denizaltı faaliyetleri tespit edildi!
01.08.2017 14:17:12

ABD: Kuzey Kore'nin olağandışı denizaltı faaliyetleri tespit edildi!

CNN'e konuşan bir ABD'li savunma yetkilisi, Kuzey Kore'nin 'yüksek derecede olağandışı ve görülmemiş seviyede' denizaltı faaliyeti içinde olduğunu söyledi.

ABD'li savunma yetkilisine göre pazar günü, karada, Sinpo Donanma Tersanesi'nde yapılan son denizaltı 'füze fırlatma testi' bu ay içinde yapılan 3. ve bu yıl içinde yapılan 4. test olma özelliği taşıyor.

'Füze fırlatma testleri' bir füzenin 'soğuk ateşleme sistemini' incelemek için yapılıyor. Soğuk ateşleme sistemi yüksek basınçlı buhar kullanılarak füzenin motoru ateşlenmeden fırlatma haznesinden çıkmasına yarıyor.

Bu yöntem motordan çıkan ısı ve alevlerin denizaltı ya da füzenin fırlatıldığı yere yakın herhangi bir ekipmana zarar vermesini önlüyor.

PYONGYANG'IN 70 ADET DENİZALTIYA SAHİP OLDUĞU SANILIYOR

Kuzey Kore'nin yaklaşık 70 adet denizaltıya sahip olduğunun düşünüldüğünü ancak bu denizaltıların çoğunluğunun oldukça eski ve füze fırlatma kabiliyetine sahip olmadığını belirten CNN, ABD istihbaratının Kuzey Kore'nin denizaltı programında oldukça 'erken aşamalarda' olduğunu düşündüğünü de aktardı.

KUZEY KORE'NİN DENİZALTI FAALİYETLERİ

CNN ay başında Kuzey Kore'nin Romeo tipi denizaltısını beklenmedik bir devriye görevine gönderdiğini ve Gorae tipi denizaltısını da füze fırlatmak için gerekli bazı ekipmanlarla donattığını duyurmuştu.

O dönemde CNN'e konuşan iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Romeo tipi denizaltının Japonya açıklarına geldiğini ve daha önce hiç olmadığı kadar uzakta devriye gezdiğini öne sürmüştü.

Yetkilier 'denizaltının faaliyetinin daha önce kıyıya yakın yapılan tipik talim faaliyetlerinden farklı' olduğunu vurgulamıştı.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin ilk başarılı denizaltı füze denemesinin de geçen yaz yapıldığını belirtiyor.

Kuzey Kore'nin denizaltı faaliyetlerindeki artış ve 'füze fırlatma testi' iddiası Kuzey Kore'nin cuma günü yaptığı son kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabileceği endişelerinin yaşandığı bir zamanda geldi.

ABD Başkanı Donald Trump kabinesiyle yaptığı son toplantıda Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" ifadelerini kullanmış ancak ne planladığı konusunda ayrıntıları paylaşmamıştı.

Trump'ın basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise ABD'nin Kuzey Kore'ye daha önce saldırma olasılığı olup olmadığı şeklindeki soruya 'tüm seçeneklerin masada olduğu' yanıtını vermişti.


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