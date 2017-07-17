17.07.2017 08:49:14

ABD: Körfez krizini başlatan o siber saldırıyı BAE yaptı!

ABD'li istihbarat yetkilileri, Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı yoluyla yanlış bilgiler ekleyerek Katar krizinin ortaya çıkmasına neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğunu iddia etti.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine neden olan sürecin arkasında BAE'nin yer aldığı iddia edildi.

İddiaya göre, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişiler, Katar resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.

ABD'li istihbarat yetkilileri, geçen hafta yaptıkları son analizde, ellerindeki bulguların siber saldırı konusunda BAE'yi işaret ettiği noktasında mutabık kaldı. Ancak siber saldırıyı BAE'nin kendisinin mi yoksa bu ülke adına iş yapan başkaları tarafından mı yapıldığının henüz kesin olarak tespit edilemediği bildirildi.

Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin haberini yalanladı.

NE OLMUŞTU?



Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emirin böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve kriz giderek büyümüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.