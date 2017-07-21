21.07.2017 16:51:45

ABD: Katar'a ambargonun kalkmasını umuyoruz...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik ambargoyu kaldırmayı umduğunu söyledi.

Tillerson, Arap ülkelerinin Katar'a yönelik karadan uyguladıkları blokajı kaldırmaları tavsiyesinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile yaptığı görüşmeden önce konuşan Tillerson, Katar'a ekonomik ambargo uygulayan ülkelerin söz konusu uygulamaları kaldırmasının bir iyi niyet gösterisi olacağını belirtti.