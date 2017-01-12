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ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump ile istihbarat paylaşmayın
12.01.2017 23:41:46

ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump ile istihbarat paylaşmayın

ABD istihbarat yetkilileri İsrail’i Trump ile istihbarat paylaşmaması yönünde uyardı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

ABD istihbarat yetkilileri İsrailli mevkidaşları ile kapalı kapılar ardında yaptıkları toplantıda gizli bilgilerin Rusya eline geçmesi tehlikesine karşı İsrail'i ülkenin yeni başkanı Donald Trump ile istihbarat paylaşmamaları yönünde uyardı.

İstihbarat yetkililerinin sunulacak gizli bilgilerin Rusya'nın eline geçerek Kremlin tarafından ABD'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanılabileceğini söylediği belirtildi.

İSRAİLLİ İSTİHABARAT YETKİLİLERİNDE İRAN VE RUSYA ENDİŞESİ

İsrailli istihbarat yetkililerinin de Trump yönetimi ile gizli bilgileri paylaşma konusunda endişeli olduğu aktarılıyor.

Yetkililer kendileri tarafından Trump ve yönetimi ile paylaşılacak gizli bilgilerin Rusya ve hatta İran'ın eline geçmesinden çekindiklerini belirtiyor.

Kapalı kapılar ardından tartışılan istihbarat paylaşımına dayalı endişelerin, Donald Trump ya da grubundakilerin Vladmir Putin ile arasındaki bağdan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Rus istihbaratının Tahran'daki istihbarat yetkilileri ile ilişki içinde olması İsrail'in gizli harekat yöntemleri ve istihbarat kaynakları gibi “çok gizli” bilgilerin Moskova yolu ile İran'ın eline geçmesinden korkuluyor.

İsrail geçmişte bu türden bilgileri ABD ile paylaşmaktaydı.

ABD İSTİHBARATI: PUTİN'İN ELİNDE TRUMP'A YÖNELİK “BASKI ARAÇLARI” VAR

Amerikan istihbaratı yetkilileri İsrailli mevkidaşları ile yaptıkları toplantıda Trump'un seçilmesinden duydukları üzüntü ve umutsuzluğu dile getirdi.

Yetkililer Putin'in elinde Trump'a karşı “baskı aracı” olarak kullanabileceği ve kendilerinin dahi üstesinden gelemeyecekleri bilgiler olduğunu iddia ettiler.

Amerikan yayın organları geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya'nın elinde Trump'ı utandıracak türde bilgiler olduğunu iddia eden haberler yayımladı.

“İSPATLANANA KADAR DİKKATLİ OLUN”

İsrail yayın organı Yediot Ahronot'tan Ronen Bergman'ın haberine göre Amerikan istihbarat yetkilileri İsrail'i, Trump'ın Rusya ile uygunsuz bağları olmadığını kanıtlanana kadar Beyaz Saray ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ile bilgileri paylaşırken “dikkatli” olmaları yönünde uyardı.


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