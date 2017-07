ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na iki kişi sızdı

14.07.2017 13:23:23

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nu alarm durumuna geçiren olay, iki kişinin içeri sızma girişimi nedeniyle yaşandı. Binaya girmeye çalışan iki kişiden biri konsolosluk güvenlikleri tarafından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüpheli ise kaçtı. Arama çalışmaları sürüyor.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu vatandaşlarını uyaran bir mesaj yayınladı. Açıklamada güvenlik ihlali nedeniyle başkonoslosluk binasından uzak durulması istendi.

Emergency Message for U.S. Citizens: Incident at U.S. Consulate General → https://t.co/wejEx0r5OT