26.12.2016 06:45:41

ABD-İsrail krizi büyüyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BMGK'nın aldığı kararın ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisini çağırdığı belirtildi...

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BMGK'nın İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro'yu, 'durumu açıklama toplantısına' çağırdı.

Sputnik'in İsrail Devlet Radyosu'ndan aktardığı habere göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro'yu, ABD'nin BMGK'da oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından 'açıklama toplantısına' çağırdı.

İsrail makamları bugün, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin durdurmasını talep eden BMGK tasarısına 'evet' oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Başbakan Netanyahu, BMGK kararının kabul edilmesinden Barack Obama yönetimini sorumlu tutarak, "Kararın kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok" demişti.

'8 YILLIK DOSTLUĞUN ARDINDAN KALBİMİZ SIZLIYOR'

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD'nin İsrail'i terk ettiğini söyleyerek, "Bu yerleşimlere karşı bir tasarı değil, bu İsrail karşıtı bir tasarı. Yahudi halkına ve Yahudi devletine karşı bir tasarı. ABD basit şekilde Ortadoğu'daki tek dostunu terk etti. 8 yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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