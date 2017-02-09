09.02.2017 22:03:51

ABD, IŞİD mensuplarını Guantanamo'ya götürecek

ABD yönetiminin 'terör' iddiasıyla Müslümanları gözetimde tuttuğu Guantanamo hapishanesine şimdi de IŞİD mensupları götürülecek.

New York Times gazetesindeki habere göre, Trump yönetimi, IŞİD ve diğer örgüt üyelerinin Amerikan donanma üssünde yer alan Guantanamo hapishanesine getirilmesini yasal olarak düzenleyen bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalışıyor.

Ulusal güvenlik yetkilileri ise yeni kararname konusunda yönetime uyarıda bulunuyor. Yetkililer, IŞİD'a karşı askeri mücadele için Kongre yetkisinin gerekmesi nedeniyle daha önce El Kaide için çıkarılan yetkinin IŞİD mensuplarının yakalanmasından sonra hukuki karmaşaya yol açabileceğini belirtti.

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