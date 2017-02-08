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ABD: IŞİD çok zor durumda
08.02.2017 22:52:01

ABD: IŞİD çok zor durumda

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, IŞİD'in El Bab'da çok zor durumda olduğunu ve şehirde tutunmaya çalıştıkları için çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini söyledi.

Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle bağlanarak, Irak ve Suriye'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da IŞİD'e ait mevzilere 35 hava saldırısı düzenlediğini ve 101 adet mühimmat bıraktığı bilgisini paylaşan John Dorrian, Türkiye ile IŞİD karşıtı koalisyonun askeri liderlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında icra ettiği operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptıklarını ifade etti.

Albay Dorrian, yaptığı bilgilendirmede El Bab ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden IŞİD savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik."

Hava saldırıları ile ilgili detayları paylaşmayan John Dorrian, söz konusu hava saldırılarının üst düzey Türk askeri yetkililerle yapılan koordinasyon sonucu yapıldığının altını çizdi. Dorrian, Türk güvenlik güçlerinin El Bab'da tam olarak hangi kısımları ele geçirdiğini ve halihazırda nerede olduklarına dair bilgileri paylaşmayacağını da ifade ederken, terör örgütü IŞİD'in şehri bırakmamak için direndiğinden çok fazla militan ve kaynak kaybedeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin IŞİD'e karşı çabalarının önemine değinen John Dorrian, "Türkiye, düşmanı Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Savaşçıların Suriye'ye sızmasını ve Türkiye sınırını kullanarak dışarı sızmasını tamamen durdurdular." dedi.

RAKKA OPERASYONUNDA HANGİ GÜÇLER YER ALACAK?

IŞİD karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Sephen Townsend'in Rakka ve Musul şehirlerini 6 ay içerisinde almayı bekledikleri yönünde Amerikan medyasına yansıyan sözlerine ilişkin bir soru üzerine Dorrian, söz konusu ifadeleri teyit etmemekle birlikte Rakka ve Musul kentinin batı yakasının örgütten alınması ile ilgili bir tarih vermekten de kaçındı.

Albay Dorrian, Rakka şehrinin birkaç hafta içinde tamamen sarılmış olacağını ve ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını vurguladı.

AA muhabirinin, halihazırda Rakka'nın doğu, batı ve güney sınırlarının açık olduğunu, birkaç haftalık süre içerisinde o bölgeleri kapatmak için ellerinde ne tür bir alternatif bulunduğu sorusuna ise Dorrian, o alanları da kapatmak üzere çalışmaların devam ettiğini ve Rakka'yı sarma planı tamamlandığında bölgenin tamamının kapatılmış olacağını ifade etti. John Dorrian, Rakka saldırısında yer alacak kuvvetlerle ilgili olarak ise "Bunlar devam eden görüşmeler. Ortaya nasıl bir şey çıkacak, bekleyip görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.



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