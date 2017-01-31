31.01.2017 09:29:23

ABD: İran uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın balistik bir füze denemesi gerçekleştirdiğini ve olayı incelediklerini söyledi. Pentagon ise füzenin atmosfere tekrar giremeden patladığını ve denemenin başarısız olduğunu açıkladı.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spicer, "İran'ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

PENTAGON: ATMOSFERE GİREMEDEN PATLADI

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İran'ın hafta sonu yaptığı iddia edilen balistik füze denemesinin başarısız olduğunu öne sürdü.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon yetkilisi, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit ettiklerini söyledi.

Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İLK ANDA DOĞRULAYAMADI

Konuyla ilgili bu sabah bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini bildirmişti.

İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini yakından takip ettiklerini anlatan Davis "İddia edildiği gibi bir füze denemesi söz konusu ise bu İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesi demektir. Bu konuda uluslararası müttefiklerimizle ortak çalışmalarımız devam etmektedir." demişti

"965 KİLOMETRE SONRA İNFİLAK ETTİ"

İsmi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililerin Amerikan medyasına verdiği bilgilere göre, deneme Tahran'ın 180 km doğusunda yer alan Semnan sahasında gerçekleşti.

"Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füzenin denendiği iddia edilen haberlerde söz konusu füzenin infilak etmeden önce yaklaşık 965 km mesafe katettiği belirtildi.

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