10.07.2017 22:26:52

ABD ile Rusya'nın Suriye anlaşmasına İran'dan ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD'nin bölgedeki 'eski icraatları' nedeniyle anlaşmaya şüpheli yaklaştıklarını ve kendileri için bağlayıcı olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Kasımi, Rusya ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın garantörü olamayacaklarını, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

Kasımi, İran için bağlayıcılığı bulunmadığına işaret ettiği anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

ABD'nin bölgedeki "eski icraatları" nedeniyle anlaşmaya şüpheli yaklaştıklarını dile getiren Kasımi, bu durumun görüşmelerin devamı önünde engel teşkil edeceğini öne sürdü.

"Irak'ın toprak bütünlüğü tüm bölge ülkelerinin yararına"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "bağımsızlık referandumu" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın duruşu değişmez ve tartışılamaz bir duruştur. Bu konuda, gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse ülkedeki diğer gruplarla irtibatımız devam ediyor." diye konuştu.

Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm bölge ülkelerin yararına olduğunu belirterek, "Bu bütünlüğü ortadan kaldıracak her türlü adım, Irak'ı kargaşa ve huzursuzluğa sevk edecektir." dedi.

Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Kasımi, bölgeye en yakın ülkenin İran olduğuna dikkati çekerek, "Bu çatışma, başta İran olmak üzere bölge halkının yararına değildir." ifadesini kullandı.