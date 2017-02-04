05.02.2017 01:02:36

ABD ile Rusya arasında işbirliği artıyor

ABD ve Rusya BM daimi temsilcilerinin ‘ülkelerindeki eğilimlere uygun olarak yakın işbirliği yapma' niyetinde olduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ülkesinin BM Daimi Temsilciliği görevine getirilen Nikki Haley ile Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin arasındaki ilk görüşme dün New York'ta gerçekleşti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy, “Rus temsilci, Nikki Haley'i ofisinde ağırladı. Her iki taraf, ülkelerindeki eğilimlere uygun olarak BM içinde yakın işbirliği yapma niyetini dile getirdi” diye açıkladı.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin perşembe günkü toplantısında ilk ABD delegasyonuna başkanlık etmişti. Haley, buradaki konuşmasında ABD'nin Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söylemişti

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