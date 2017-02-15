15.02.2017 09:53:59

ABD 'iki devletli çözüm arayışı'nda ısrarcı değil

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Filistin-İsrail sorununa ilişkin, 'Hedefimiz barış sağlamayan iki devletli çözüm arayışı değil.' dedi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Filistin ile İsrail arasında "iki devletli çözüm arayışı" konusunda ısrarcı olmayacağını söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün Beyaz Saray'da yapılması beklenen görüşmeye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede barışı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan yetkili, "Hedefimiz barış sağlamayan iki devletli çözüm arayışı değil. Taraflar bunu istiyorsa barış, iki devletli çözüm arayışıyla sağlanabilir ya da başka bir seçenek de isteyebilirler. Biz onlara yardım edeceğiz." diye konuştu.

"BAŞKAN TRUMP BARIŞIN SAĞLANMASINI İSTİYOR"

ABD'li yetkili, kararın taraflarca verileceğini belirtti.

Herhangi bir baskı yapmayacaklarını ifade eden yetkili, "Başkan Donald Trump barışın sağlanmasını istediğini açık bir şekilde dile getirdi." dedi.

Trump ile Netanyahu'nun bugün Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

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