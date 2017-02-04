04.02.2017 19:35:03

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Vize yasağından kaynaklı tüm eylemler askıya aldı

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, 'Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı” ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti.



DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA VAR

İç Güvenlik Bakanlığından aynı zamanda benzer bir açıklama da Dışişlerinden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan kişiler şimdi seyahat edebilirler” ifadelerine yer verdi.



NE OLMUŞTU?

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray'da ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.



VİZE YASAĞI

Trump'ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını içeriyordu.

Kararname ayrıca Suriye'den mülteci alımını süresiz şekilde askıya alıyordu.

Trump'ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açtı.

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