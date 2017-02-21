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'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
22.02.2017 00:09:12

'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'

El Kaide, ABD'de hayatını kaybeden Şeyh Ömer Abdurrahman için bir taziye mesajı yayınladı. Örgüt, bu mesaj ile Abdurrahman'ın 98 yılından beri bilinen vasiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Mepanews'in haberine göre;

El Kaide'nin internette yayınlanan En Nefir isimli bülteninin 9. sayısında Ömer Abdurrahman'ın vasiyetine yer verildi. Vasiyette Abdurrahman, Amerikan hapishanelerindeki muamelenin kötülüğünden bahsediyor ve "hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırdığından" söz ediliyor.

SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Ömer Abdurrahman vasiyetinde Amerikalıların kendisini zehirleyerek, bozulmuş yahut aşırı dozda ilaçlar vererek öldürmek istediğini ifade ediyor.

"AMERİKALILARA İNANMAYIN"

Habere göre Abdurrahman daha önce de Amerikalıların, öldüğü zaman ölüm sebebi hakkında yalan söyleyeceklerini ve onlara inanılmaması gerektiğini söylemişti. 78 yaşındaki Abdurrahman, Amerikalı yetkililere göre doğal sebeplerle hayatını kaybetmişti. Vasiyeti 90'lı yıllardan bu yana biliniyordu.

Vasiyette şu ifadeler yer alıyor:

"Kardeşlerim, eğer Amerikalılar beni öldürürlerse, ve nihayetinde böyle yapacaklar, cenazemi kaldırın ve cesedimi aileme verin. Ancak kanımı yerde bırakmayın, onlardan sert ve şiddetli şekilde intikamımı alın. Hak sözü söyleyen ve Allah yolunda öldürülen bir kardeşiniz olduğumu hatırlayın."

VASİYET NE ZAMAN PAYLAŞILDI

Bu vasiyetin Usame bin Ladin ve Eymen El Zevahiri'nin 1998 yılında düzenlediği bir basın konferansında dağıtıldığı biliniyor. Bu konferansta Abdurrahman'ın çocukları babalarının vasiyetini ve ABD'ye karşı saldırılara cevaz verdiği fetvasını dağıtmıştı.

BİN LADİN DE AYNI ŞEYİ DÜŞÜNÜYORDU

1996 yılında Usame bin Ladin,  Amerika'ya karşı savaş ilan ettiğinde Abdurrahman'ın hapis cezasını "ABD'nin İslam alimlerine karşı yürüttüğü tutuklama politikasının bir parçası" olarak nitelemişti.

Washington Post'a göre Usame bin Ladin 1997 yılında şunları söylemişti:

"ABD, yaşlı ve kör bir adam olmasına rağmen Ömer Abdurrahman hakkında temelsiz bir suçlamayla dava üretiyor."

"ABDURRAHMAN'I KURTARALIM"

2000 yılının Eylül ayında Al Jazeera televizyonu, Afganistan'daki bir toplantıya ilişkin video kaydı yayınladı. Görüntülerde Usame bin Ladin ve Eymen el Zevahiri de dahil olmak üzere bu liderlerin Abdurrahman'ı hapishaneden kurtarmak üzere sözleştiği anlar yer alıyordu. Yanında Ömer Abdurrahman'ın oğullarından birisi bulunan Usame bin Ladin "biz tüm gücümüzle kardeşimiz Abdurrahman'ı kurtarmak için çalışmaya söz veriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

MÜBAREK SONRASI GÜNDEMDEYDİ

2011 yılında Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından Abdurrahman'ın durumu daha da bilinir hale geldi. Çünkü Müslüman Kardeşler lideri Mursi, Ömer Abdurrahman'ın serbest bırakılması için girişimlerde bulunacaklarını belirtmişti.

2013 yılında İslami Mağrip El Kaidesi liderlerinden Muhtar Belmuhtar'ın öncülüğündeki bir grup, Cezayir'de In Amenas'ta bir doğalgaz tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş birçok yabancıyı rehin almıştı. Belmuhtar'ın grubu bu rehineler karşılığında Ömer Abdurrahman'ın bırakılmasını talep ettiyse de bu reddedilmişti.

EL KAİDE'DEN TAZİYE MESAJI

Arap Yarımadası el Kaidesi ve İslami Mağrip el Kaidesi de Ömer Abdurrahman için taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şeyh'i esaretten kurtarmada başarılı olamayan İslam'ın evlatlarını ve onurlu savaşçılarını, onun vasiyetini yerine getirmek için ciddi ve dürüst bir biçimde gayret etmeye ve onun kanından nesillere ilham olacak bir minare inşa etmeye çağırıyoruz. İslam kardeşlerinin yapması gereken şey en azından budur. Allah'a hakkıyla iman eden ve bu yoldan asla dönmeyen alimlerimizi ve liderlerimizi kurtarın."

ÖMER ABDURRAHMAN

Geçtiğimiz günlerde 78 yaşındaki Mısırlı ilim adamı Ömer Abdurrahman, bir ABD hapishanesinde hayata gözlerini yummuştu.

ABD mahkemeleri Ömer Abdurrahman'ı 'terör' bağlantılı suçlamalarla 1995 yılında ömür boyu hapis cezasına mahkum etmişti. Abdurrahman'ın ABD'de bir dizi 'terör' saldırısı planlanmasında rol oynadığı ve Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik 1993 yılında gerçekleşen bombalı saldırının failleriyle irtibatı olduğu iddia edilmişti.

Fakat tek bir kanıt dahi bulunamamıştı...


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