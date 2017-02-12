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'ABD, Gülen'in iadesine ilişkin gelişme sinyali veriyor'
12.02.2017 20:52:53

'ABD, Gülen'in iadesine ilişkin gelişme sinyali veriyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimi ve FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde bin 360 dava açıldığını açıkladı.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Muğla'da bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla Adliyesini ziyaret etti. Bakan Bozdağ, Muğla Adliyesini ziyaretinin ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılanacağı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, FETÖ ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmaların tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da devam ettiğini söyledi.

Pek çok soruşturma bulunduğunu, bunlarla ilgili iddianamelerin hazırlandığını, davaya dönüştürülen soruşturmalar da bulunduğunu dile getiren Bozdağ, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde bin 360 davanın açıldığını görüyoruz. Hem darbe teşebbüsü hem örgüt üyeliği hem örgüt adına işlenen suçları kapsayan dava sayısı bugün itibarıyla bin 360'dır. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlanınca yeni davalar da ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması, hukuka uygun bir şekilde görülmesi ve sonuçlandırılması, milletimizin beklediği şekilde hukuka uygun biçimde bunların sonuçlandırılması, milletimizin gözü önünde yapılacak yargılamalarla sağlanacaktır. Bunu herkes yakından takip ediyor, Adalet tecelli edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

"ABD MAKAMLARINDA TÜRKİYE'DEN FAZLA BİLGİ VAR"

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün talimat vericisinin, onaylayıcısının, planı uygulamanın sevk ve idarecisinin terörist Fetullah Gülen olduğunu vurgulayan Bozdağ, bu konuda Türk halkında ya da herhangi bir kimsede tereddüt bulunmadığının altını çizdi.

Bu konuda ABD makamlarında Türkiye'den daha fazla bilginin bulunduğuna inandığını ifade eden Bekir Bozdağ, şu değerlendirmesinde bulundu:

"Çünkü böylesi bir terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da yaşıyor. ABD gibi güçlü bir devletin Pensilvanya'daki malikaneye girip çıkanların kim olduğunu, bunların neleri konuştuğunu bilmediğini düşünmek saflık olur. Ben hep söylüyorum, darbe planlarının onaylanması ve müzakeresine dair istihbaratlarda ben kayıtlar olabileceğini de ifade ettim, bir kez daha ifade ediyorum. Türk halkının bu konuda bir tereddütü yok. Ben Amerikan istihbaratının da bu konudaki görüşmelerden bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Onlar da işin doğrusu bu darbeyi gerçekleştirenin teröristin Gülen olduğunu çok iyi biliyor, kaldı ki bizim dosyada sunduğumuz deliller darbe teşebbüsünün planlayıcısı sevk ve idare edicisinin Fetullah Gülen olduğunu tereddüte meydan vermeyecek şekilde çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bugüne kadar ABD'ye iletilen geçici tutuklama taleplerine ilişkin dosyalarda Fetullah Gülen ile ilgili dosya kadar sağlam bir dosya olduğunu ben zannetmiyorum. O kadar sağlam delillerle donatılmış bir dosyadır ancak bugüne kadar olumlu bir gelişme maalesef arzu ettiğimiz istikamette olmadı. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye ABD ilişkileri farklı bir seyir izler, olumlu bir dayanışma ve iş birliği olur. Şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda da Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanması konusunda olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veriyor. Ancak somut adımları görmeden bu konuda bir şey söyleme imkanı da yoktur. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerine devam etmesi, kabul edilebilir bir şey değildir."

FETÖ'nün yöneticisi Fetullah Gülen'in ABD'den terör örgütünü sevk ve idare ettiğini, Türkiye'den ve başka yerlerden gelen FETÖ mensuplarıyla çok açık, net görüşmeler yaptığını, onlara mesajlar verdiğini, sosyal medya üzerinden mesajlarını yayınladığını aktaran Bakan Bozdağ, "Bu, iki ülke arasındaki dostluğa da hukuka da uygun bir yaklaşım değildir. Türkiye'de ABD'nin aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün böylesi bir rahatlık içerisinde faaliyette bulunmasını, herhangi bir kısıtlamaya, herhangi bir soruşturmaya takibata uğramadan bunları yapmasını ABD kabul eder mi? Kabul etmez. Dostluğa iki ülke arasındaki iyi ilişkilere uygun düşer mi? Düşmez. Biz de onları söylüyoruz." açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'de bir teröristin Türkiye aleyhine faaliyette bulunmasının iki ülke arasındaki ilişkilere ve dostluğa uygun düşmediğini belirterek, "Umarız ki bu konudaki yeni yaklaşım Türkiye'nin dostluğunun Amerika ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin gereği ve daha da önemlisi uluslararası hukukun gereği olumlu bir şekilde rayına oturur." dedi.


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