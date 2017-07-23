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ABD Genelkurmay Başkanından S-400 açıklaması
23.07.2017 21:38:02

ABD Genelkurmay Başkanından S-400 açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat verdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Dunford, şunları kaydetti:

"Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar."

Milli Savunma Bakanlığı görevinden Başbakan Yardımcılığına atanan Fikri Işık, geçen hafta Ankara ile Moskova arasındaki S-400 hava savunma sistemi konusundaki görüşmelerin son aşamasına geldiğini açıklamıştı.

Mobil karadan havaya S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor.

Suriye'deki çözümde Türkiye'nin kaygıları hesaba katılacak

DEAŞ ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Dunford, 2 yıl önce Suriye'de ABD ile müttefik olan sadece 200 milis kuvvet bulunduğunu ancak bu sayının bugün 50 bine çıktığını bildirdi.

Dunford, PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeydoğusunu DEAŞ'tan temizlediğini de savundu.

ABD'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/PKK'ya destek vermesinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini kabul eden Orgeneral Dunford, bu konuda Türkiye'nin kaygılarını dikkate aldıklarını ifade etti.

ABD'nin örgüte destek vermesinin Türkiye ile sürtüşmeye neden olduğunu anımsatan Dunford, şöyle devam etti:

"Sadece DEAŞ'ı Rakka'dan ve Fırat Vadisi'nden çıkarmak değil Türkiye ile uzun dönemli ilişkilerimizi nasıl yürüteceğimize yönelik Türkiye'nin kaygılarını azaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Size şunu söyleyeyim; Suriye'de askeri veya siyasi her çözümde güvenlik bakımından Türkiye'nin uzun dönem menfaatleri tam dikkate alınarak tamamlanacaktır."


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