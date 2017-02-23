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ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
23.02.2017 23:45:16

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford: Türk müttefiklerimizin önemini konuşacağız ve planlarımızın Türkiye ile olan güçlü ittifakımızı devam ettirmekle tutarlı olmasına dikkat edeceğiz

Orgeneral Dunford, Washington merkezli Brookings Enstitüsünce düzenlenen "Global Tehditler ve ABD'nin Ulusal Güvenlik Öncelikleri" panelinde konuştu.

Dunford, Trump'ın bir genelge ile Savunma Bakanlığından (Pentagon) 30 gün içerisinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonların hızlandırılması için talep ettiği plan hakkında detay vermekten kaçındı. Dunford IŞİD ile mücadelede yaptıkları ve yapmakta başarısız oldukları her şeyin ikincil ve üçüncül etkileri olduğunu dolayısıyla Trump'a IŞİD'i yenecek askeri bir plandan ziyade bu planın riskleri ve sonuçlarını da ortaya koyan detaylı "siyasi-askeri" bir strateji sunmuş olacaklarını söyledi.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN ÖNEMİNİ KONUŞACAĞIZ"

"Tüm seçenekleri başkana sunacağımızı söylemem daha doğru olacak." diyen Dunford şöyle devam etti:

"Türk müttefiklerimizin önemini konuşacağız ve planlarımızın Türkiye ile olan güçlü ittifakımızı devam ettirmekle tutarlı olmasına dikkat edeceğiz. Bölgedeki Kürt sorununu konuşacağız ki bildiğiniz gibi tek bir Kürt grup yok orada birçok Kürt grup var. Türklerin menfaatlerine karşı İranlıların menfaatlerinin karmaşıklığını ve mevcut birçok şeyi konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız ancak köklü bir değişiklik olacağı konusunda bir şey demeye hazır değilim çünkü karar verecek olan başkandır."

Bölgedeki uzun dönem menfaatlerine paralel bir plan ortaya çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Amerikalı komutan bir taraftan ABD ve müttefiklerine yönelik IŞİD tehdidini bertaraf ederken diğer taraftan bölgede uzun dönemde istikrarın söz konusu olacağı bir denge kurmak istediklerini belirtti.

Bölgede birçok karmaşık sorunla boğuştuklarını ifade eden Dunford, "Ona (Trump) uygulanamaz ve kabul edilemez bir planla veya bir sorunu çözerken başka bir sorunu oluşturan bir plan sunmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.


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