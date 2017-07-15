15.07.2017 11:17:11

ABD, FETÖ için tek bir adım atmadı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, “15 Temmuz bir nevi bizim 11 Eylül’ümüzdür. Biz 11 Eylül’de ABD’ye koşulsuz destek verdik. Ancak ABD, hiçbir şey yapmadı” dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç dün, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri düzenlediği bir basın toplantısında değerlendirdi. Konuşmasında Trump yönetimini eleştiren Kılıç, şu mesajları verdi:



15 Temmuz ulusal travma anlamında bir nevi bizim 11 Eylül'ümüzdür. Biz 11 Eylül'de ABD'ye koşulsuz şartsız destek verdik. Fetullah Gülen hareketi sıradan bir sivil toplum ya da eğitim hareketi değildir. Gülen'in barışçıl bir İslam hocası olarak tasvir edilmesi büyük bir hatadır. Ve bu kişi hala Saylorsburg Pensilvanya'da yaşıyor.



Pensilvanya'dan yönetilen bir örgütün Türkiye'de hükümeti düşürmek için verdiği talimatla yüzlerce Türk hayatını kaybetti. Ancak ABD kendi topraklarında yaşayan Gülen'in bırakın Türkiye'ye iadesine ya da tutuklanmasına dönük somut adımları, buradaki faaliyetlerinin sınırlanması için hiçbir şey yapmadı.



170 FETÖ OKULUNA 730 MİLYON $

Sorun sadece bu terör örgütü liderinin ABD'de yaşaması da değil. Amerikan vergi mükelleflerinin FETÖ'yü finanse ettiklerinden maalesef haberleri dahi yok. ABD'deki yaklaşık 170 FETÖ okulu yılda 730 milyon dolar kazanıyor.



Burada yaşayan bazı FETÖ üyeleriyle ilgili bilgilerimizi ABD makamları ile paylaştık. ABD Adalet Bakanının ofisine Gülen konusunda 84 koli kanıt sunduk. Yeni yönetimin daha ciddi çalıştığını düşünüyoruz. Bir irade var ama bana sorarsanız süreç hızlı ilerlemiyor.



İadeyle ilgili yasal süreci bir kenara koyun... ABD makamları yargı kararı gerektirmeyen bazı idare adımlar atabilir. Gülen'in ABD'deki faaliyetlerine sınırlamalar getirilebilir. Ama bakıyorsunuz bu kişi hala özgürce röportajlar veriyor, Türk hükümetini buradan tehdit ediyor. Bu ifade özgürlüğü değildir.