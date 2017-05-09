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ABD Enerji Enformasyon İdaresi petrol fiyatı tahminini revize etti
09.05.2017 20:37:26

ABD Enerji Enformasyon İdaresi petrol fiyatı tahminini revize etti

Brent tipi petrolün varil fiyatının bu yıl 53 dolar, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının 51 dolar olması bekleniyor- ABD'nin bu yıl ve gelecek seneye dair ham petrol üretiminin günlük ortalama 0,1 milyon varil yukarıda olacağı tahmininde bulunuldu - Dünya genelinde petrol üretimi öngörüsü bu sene ve gelecek yıl için günlük ortalama 0,2 milyon varil yukarı çekildi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla dair petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

EIA'nın mayıs ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, küresel ham petrol stoklarının hala yüksek olduğuna ve petrol fiyatlarının geçen perşembe günü son 5 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekildi.

Raporda, söz konusu nedenlerden dolayı 2017 yılına dair petrol fiyatları öngörüsünün varil başına 1 dolar aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Buna göre, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının bu yıl 51 dolar olmasının beklendiği, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da bu sene 53 dolar düzeyinde bulunmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

EIA, geçen ay yayınladığı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, WTI türü ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının 52 dolar, Brent tipi ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının da 54 dolar olarak tahmin edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, gelecek yıla dair WTI türü ham petrolün varil fiyatı tahmini 55 dolarda, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı öngörüsü de 57 dolarda sabit bırakıldı.

- ABD'nin petrol üretim tahmini yukarı çekildi

EIA, ayrıca, mayıs ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu yıl ve gelecek seneye dair ham petrol üretim tahminini günlük ortalama 0,1 milyon varil yukarı çekti.

Buna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretim beklentisi günlük ortalama 9,2 milyon varilden günlük ortalama 9,3 milyon varile yükseltildi.

Ayrıca, ABD'nin gelecek seneki ham petrol üretim öngörüsü de günlük ortalama 9,9 milyon varilden günlük ortalama 10 milyon varile revize edildi.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon varil, geçen ay ise günlük ortalama 9,1 milyon varil olmuştu.

- Küresel petrol arzı ve tüketimi

Küresel petrol arzına ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu sene ve gelecek yıl için günlük ortalama 0,2 milyon varil yukarı çekti.

Buna göre, küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 98,3 milyon varil yerine 98,5 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 100,2 milyon varil yerine 100,4 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.

EIA, küresel petrol tüketiminin de bu yıl günlük ortalama 98,3 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 99,9 milyon varil olmasını öngörüyor.

Küresel petrol arzı ve tüketimi arasında oluşması beklenen 2017'deki günlük ortalama 0,2 milyon varillik ve 2018'deki günlük ortalama 0,5 milyon varillik farkın, ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırması tahmin ediliyor.

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