SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ABD elçisi İsrail konusunda fikir değiştirdi
16.02.2017 21:58:22

ABD elçisi İsrail konusunda fikir değiştirdi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi adayı David Friedman, Filistin için iki devletli çözüm politikasını destekleyeceğini söyledi, ABD'li liberal Yahudiler için söyledikleri nedeniyle de özür diledi.

Trump'ın "eski bir arkadaşım" dediği Friedman, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak onaylanmak üzere Senato'nun Dış İlişkiler Komitesinde konuştu.

Önceki açıklamalarında İsrail işgâlini haklı bulan ve iki devletli çözümün mümkün olmadığını dile getiren Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Filistin için iki devletli çözüm politikasını desteklemeyi sürdürdüklerini açıklamasının üzerine, senatoya verdiği yanıtta Trump'ın belirttiği politikaya göre hareket edeceğini söyledi.

Başkanlık kampanyası sırasında kullandığı dilin eleştirilere neden olduğunu dile getiren Friedman, “Beni eleştirenlerle derin bir fikir farklılığı içinde olmaya devam ederken böyle bir dil kullandığım için pişmanım ve sizi temin ederim ki politik bir yarış ile diplomatik bir misyon arasındaki önemli farkı biliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Haziran ayında İsrailli sağcı bir haber sitesi olan Arutz-7'ye bir makale yazan Friedman, J Street mensuplarını İsrail'i yıkmaya çalışmakla suçlamış ve Nazi toplama kamplarındaki “kapo” diye adlandırılan Yahudilere benzetmişti. "Kapo", toplama kamplarında tutulanları gözlemekle, kurallara uymalarını sağlamakla, yola getirmekle görevli Yahudilere Naziler'in verdiği ad olarak biliniyor.

Friedman makalesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onlar Nazi ölüm kamplarında Yahudi kardeşlerini ele veren kapolardan daha kötü. Kapolar çok şiddetli bir zulme maruz kaldılar ve kim bilir hangimiz sevdiklerimi kurtarmak için kim bilir neler yapardık. Ama şu J Street? Onlar sadece Amerikan koltuklarındaki konforlarıyla İsrail'in yıkılışının kendini beğenmiş destekçileridir. Onlardan daha kötüsünü hayal etmek zor.”

Friedman'ın Komitedeki konuşmasından önce ABD'nin eski beş İsrail büyükelçisi Komiteye bir mektup yollayarak Friedman'ın radikal görüşlerinden dolayı Tel Aviv'de ABD'yi temsil etmeye yetkin olmadığını ifade etmişti.

Daha önce de, birçok  liberal Yahudi kuruluşu Friedman'ın İsrail büyükelçiliği için adaylığını protesto etmişti. Friedman'a karşı, aralarında 600 haham ve kantorun yanı sıra soykırım mağduru ve uzmanlarının da imzalarını taşıyan üç ayrı mektup geçen hafta liberal Yahudi kuruluşlar tarafından Komiteye sunulmuştu.

Friedman'ın destekçileri arasında ise Amerika Siyonist Örgütü, Ortodoks Birlik ve İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar gibi İsrail'e yakınlığı ile bilinen kuruluşlar bulunuyor. Friedman'ın adaylığının, Senato Dış İlişkiler Komitesinde oylanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, kampanya döneminde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı vaadinde bulunmuş, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu konunun zaman alacağını ifade etmişti. Friedman da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını savunan kişilerden biri olarak biliniyor.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Moğolistan için acil yardım çağrısı
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'da çetin geçen kış koşullarından dolayı uluslararası yardım çağrısı yaptı.
16.02.2017 22:15:04
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump, ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilgili göreve Alexander Acosta'yı seçtiğini bildirdi.
16.02.2017 21:57:39
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
Emniyet ekipleri İstanbul'da, gümrük kaçağı yarım kiloya yakın zümrüt ele geçirdi.
16.02.2017 20:59:05
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
16.02.2017 20:34:22
Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu
Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu
Samsun'da olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi.
16.02.2017 20:25:13
Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Yıldırım’dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım 1. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.
16.02.2017 19:04:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.
16.02.2017 18:33:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları