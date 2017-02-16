16.02.2017 21:58:22

ABD elçisi İsrail konusunda fikir değiştirdi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi adayı David Friedman, Filistin için iki devletli çözüm politikasını destekleyeceğini söyledi, ABD'li liberal Yahudiler için söyledikleri nedeniyle de özür diledi.

Trump'ın "eski bir arkadaşım" dediği Friedman, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak onaylanmak üzere Senato'nun Dış İlişkiler Komitesinde konuştu.

Önceki açıklamalarında İsrail işgâlini haklı bulan ve iki devletli çözümün mümkün olmadığını dile getiren Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Filistin için iki devletli çözüm politikasını desteklemeyi sürdürdüklerini açıklamasının üzerine, senatoya verdiği yanıtta Trump'ın belirttiği politikaya göre hareket edeceğini söyledi.

Başkanlık kampanyası sırasında kullandığı dilin eleştirilere neden olduğunu dile getiren Friedman, “Beni eleştirenlerle derin bir fikir farklılığı içinde olmaya devam ederken böyle bir dil kullandığım için pişmanım ve sizi temin ederim ki politik bir yarış ile diplomatik bir misyon arasındaki önemli farkı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında İsrailli sağcı bir haber sitesi olan Arutz-7'ye bir makale yazan Friedman, J Street mensuplarını İsrail'i yıkmaya çalışmakla suçlamış ve Nazi toplama kamplarındaki “kapo” diye adlandırılan Yahudilere benzetmişti. "Kapo", toplama kamplarında tutulanları gözlemekle, kurallara uymalarını sağlamakla, yola getirmekle görevli Yahudilere Naziler'in verdiği ad olarak biliniyor.

Friedman makalesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onlar Nazi ölüm kamplarında Yahudi kardeşlerini ele veren kapolardan daha kötü. Kapolar çok şiddetli bir zulme maruz kaldılar ve kim bilir hangimiz sevdiklerimi kurtarmak için kim bilir neler yapardık. Ama şu J Street? Onlar sadece Amerikan koltuklarındaki konforlarıyla İsrail'in yıkılışının kendini beğenmiş destekçileridir. Onlardan daha kötüsünü hayal etmek zor.”

Friedman'ın Komitedeki konuşmasından önce ABD'nin eski beş İsrail büyükelçisi Komiteye bir mektup yollayarak Friedman'ın radikal görüşlerinden dolayı Tel Aviv'de ABD'yi temsil etmeye yetkin olmadığını ifade etmişti.

Daha önce de, birçok liberal Yahudi kuruluşu Friedman'ın İsrail büyükelçiliği için adaylığını protesto etmişti. Friedman'a karşı, aralarında 600 haham ve kantorun yanı sıra soykırım mağduru ve uzmanlarının da imzalarını taşıyan üç ayrı mektup geçen hafta liberal Yahudi kuruluşlar tarafından Komiteye sunulmuştu.

Friedman'ın destekçileri arasında ise Amerika Siyonist Örgütü, Ortodoks Birlik ve İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar gibi İsrail'e yakınlığı ile bilinen kuruluşlar bulunuyor. Friedman'ın adaylığının, Senato Dış İlişkiler Komitesinde oylanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, kampanya döneminde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı vaadinde bulunmuş, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu konunun zaman alacağını ifade etmişti. Friedman da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını savunan kişilerden biri olarak biliniyor.

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