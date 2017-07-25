25.07.2017 16:56:40

ABD donanmasından İran gemisine uyarı ateşi!

ABD donanmasına ait bir gemi, Arap Körfezi'nin kuzeyinde seyreden İran gemisine uyarı ateşi açtı.

ABD'li yetkili, İran'a ait teknenin ABD donanmasına 150 metre kadar yaklaştığını ve akabinde uyarı atışı yapıldığını aktardı. Yetkili, ABD donanması tarafından yapılan uyarıların İran teknesi tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

İsmi açıklanmayan yetkilinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"İran Devrim Muhafızlarına bağlı tekne son sürat ilerliyor. Herhangi bir sinyale cevap vermedi.... Uyarı ateşi açmaktan başka seçimimiz yoktu"

İki ABDli savunma yetkilisine göre, olay anında uluslararası sularda rutin görevde olan ABD Deniz Kuvvetlerine ait başka gemiler de bulunuyordu. Savunma Bakanlığı yetkililerinden biri uyarı ateşlerinin çarpışma ihtimalini önlemek için yapıldığını belirtti.

İran Sahil Güvenlik botu, ABDli yetkililere göre provakatif eylemlerini durdurdu, fakat birkaç saat bölgede kaldı.