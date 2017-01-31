31.01.2017 21:32:42

ABD doğruladı: YPG'ye zırhlı araç verdik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG), zırhlı araç verdiklerine ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rudaw'ın aktarıdğı habere göre açıklamada, “Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan güçlere mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka'ya ilerlerken IŞİD'in el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak" denildi.



OBAMA DÖNEMİNDEKİ GİBİ...



Önceki Başkan Barack Obama'nın verdiği yetkilerde herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Galloway, Pentagon'un Rojava'da PYD liderliğinde biraraya gelen Arap gruplara askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini söyledi.



KARA GÜCÜ GÖNDERİLDİ Mİ?



Obama döneminde 503 kişilik kara gücü gönderme kararının değişmediğini dile getiren Galloway, “Orada kaç askerimizin bulunduğunu kamuya açıklamıyoruz ama en üst sınır olan 503 sayısını aşmadık. Bununla birlikte yetkisi verilmiş sayı içerisinde asker sayısı değişmiş olabilir. Bu konuda herhangi bir şeyi teyit veya reddedemem" ifadelerini kullandı.



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