04.02.2017 20:08:39

ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre 'Vizesi bulunup da fiziksel olarak iptal edilmemiş olanlar ülkeye giriş yapabilecek.'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in haberine göre Bakanlık sözcüsü, Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Departanı ve hukukçu ekibiyle yakından çalışma yürüttüğünü kaydetti. Vize yasağı kararına resmi itirazı sunan Washington baş savcısının şikayeti henüz tam olarak incelenip hükme varılmadığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.



Bunun üzerine Beyaz Saray'da ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapıldı.

Durdurma kararı için 'gülünç' yorumunda bulunan Trump ise yasağın uygulanacığını söyledi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı da konuyu doğruladı. Sözcü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı” dedi.

VİZE YASAĞI

Trump'ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını içeriyordu.

Kararname ayrıca Suriye'den mülteci alımını süresiz şekilde askıya alıyordu.

Trump'ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açtı.

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