28.12.2016 20:21:28

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: '(BMGK'da İsrail tarasının kabul edi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: '(BMGK'da İsrail tarasının kabul edilmesi) BM'deki oylama, iki-devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik.'

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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: '(BMGK'da İsrail tarasının kabul edilmesi) BM'deki oylama, iki-devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik.'